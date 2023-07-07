Прем’єр Чехії заявив, що Україні потрібно відкрити двері НАТО

Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного альянсу. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе… У майбутньому це означає зміцнення безпеки Європи.