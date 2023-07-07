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Прем’єр Чехії заявив, що Україні потрібно відкрити двері НАТО

Політика 11:43   07.07.2023
Петр Фіала
прем'єр-міністр Чехії
Прем’єр Чехії заявив, що Україні потрібно відкрити двері НАТО

Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного альянсу. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе… У майбутньому це означає зміцнення безпеки Європи.

Автор: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного…".