Прем’єр Чехії заявив, що Україні потрібно відкрити двері НАТО
Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного альянсу. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе… У майбутньому це означає зміцнення безпеки Європи.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:43;
Кореспондент Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли війна закінчиться – ми не знаємо, але ми знаємо те, що треба відкрити мужньому українському народу двері до Північноатлантичного…".