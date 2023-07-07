Премьер Чехии заявил, что Украине нужно открыть двери НАТО
Фото: пресс-служба ОПУ
Когда война закончится – мы не знаем, но мы знаем, что нужно открыть мужественному украинскому народу двери в Североатлантический альянс. Мы это должны сделать как для Украины, так и для себя… В будущем это означает укрепление безопасности Европы.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:43;
Корреспондент Петр Фиала, премьер-министр Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда война закончится – мы не знаем, но мы знаем, что нужно открыть мужественному украинскому народу двери в Североатлантический альянс.…".