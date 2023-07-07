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Премьер Чехии заявил, что Украине нужно открыть двери НАТО

Мир 11:43   07.07.2023
Петр Фиала
премьер-министр Чехии
Премьер Чехии заявил, что Украине нужно открыть двери НАТО Фото: пресс-служба ОПУ

Когда война закончится – мы не знаем, но мы знаем, что нужно открыть мужественному украинскому народу двери в Североатлантический альянс. Мы это должны сделать как для Украины, так и для себя… В будущем это означает укрепление безопасности Европы.

Автор: Петр Фиала, премьер-министр Чехии
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Петр Фиала, премьер-министр Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда война закончится – мы не знаем, но мы знаем, что нужно открыть мужественному украинскому народу двери в Североатлантический альянс.…".