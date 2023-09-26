В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою

Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися і тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше, ніж західні політики, які чекали на швидкий український прорив… Ми звикли до партнерів, які вимагають від нас лідерства — від маріонеткових сил, які ми навчали, до наших союзників, які покладаються на нас у питаннях безпеки. Однак в Україні Сполучені Штати мають партнера, який лідирує на полі бою.