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В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою

Політика 11:53   26.09.2023
ISW
Інститут вивчення війни
В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою

Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися і тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше, ніж західні політики, які чекали на швидкий український прорив… Ми звикли до партнерів, які вимагають від нас лідерства — від маріонеткових сил, які ми навчали, до наших союзників, які покладаються на нас у питаннях безпеки. Однак в Україні Сполучені Штати мають партнера, який лідирує на полі бою.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися і тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше,…".