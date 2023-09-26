В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою
Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися і тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше, ніж західні політики, які чекали на швидкий український прорив… Ми звикли до партнерів, які вимагають від нас лідерства — від маріонеткових сил, які ми навчали, до наших союзників, які покладаються на нас у питаннях безпеки. Однак в Україні Сполучені Штати мають партнера, який лідирує на полі бою.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Україні у США є партнер, який лідирує на полі бою»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 11:53;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські сили зробили те, що роблять успішні військові: вони адаптувалися і тепер наступають. Україна усвідомила реальність російської оборони набагато швидше,…".