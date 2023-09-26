В Украине у США есть партнер, который лидирует на поле боя
Украинские силы сделали то, что делают успешные военные: они адаптировались и теперь наступают. Украина осознала реальность российской обороны гораздо быстрее, чем западные политики, ожидавшие быстрого украинского прорыва… Мы привыкли к партнерам, которые требуют от нас лидерства — от марионеточных сил, которых мы обучали, до наших союзников, которые полагаются на нас в вопросах безопасности. Однако в Украине у Соединенных Штатов есть партнер, который лидирует на поле боя.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 11:53;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы сделали то, что делают успешные военные: они адаптировались и теперь наступают. Украина осознала реальность российской обороны гораздо быстрее,…".