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Потрібно дивитися тільки на дії РФ, щоб зрозуміти глибину цинізму – Вуд

Події 12:32   10.10.2023
Роберт Вуд
заступник постійного представника США при ООН
Потрібно дивитися тільки на дії РФ, щоб зрозуміти глибину цинізму – Вуд

Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища (Гроза – Ред.) Нам потрібно дивитися тільки на дії Росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення миру шляхом переговорів… Переобрання Росії в цей орган (Раду ООН з прав людини – Ред.), хоча вона відкрито продовжує здійснювати воєнні злочини та інші звірства, було б потворною плямою, яка б підірвала довіру до установи та Організації Об’єднаних Націй.

Автор: Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища (Гроза – Ред.) Нам потрібно дивитися тільки на дії Росії, щоб зрозуміти…".