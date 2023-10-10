Потрібно дивитися тільки на дії РФ, щоб зрозуміти глибину цинізму – Вуд

Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища (Гроза – Ред.) Нам потрібно дивитися тільки на дії Росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення миру шляхом переговорів… Переобрання Росії в цей орган (Раду ООН з прав людини – Ред.), хоча вона відкрито продовжує здійснювати воєнні злочини та інші звірства, було б потворною плямою, яка б підірвала довіру до установи та Організації Об’єднаних Націй.