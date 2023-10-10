Нужно смотреть только на действия РФ, чтобы понять глубину цинизма — Вуд
Фото: AFP
Только за одно утро было уничтожено 15% жителей поселка (Гроза — Ред.). Нам нужно смотреть только на действия России, чтобы понять глубину цинизма и неискренности, когда ее лидеры говорят о стремлении к миру путем переговоров… Переизбрание России в этот орган (Совет ООН по правам человека — Ред.), хотя она открыто продолжает совершать военные преступления и другие зверства, было бы безобразным пятном, которое подорвало бы доверие к учреждению и Организации Объединенных Наций.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:32;
Корреспондент Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за одно утро было уничтожено 15% жителей поселка (Гроза — Ред.). Нам нужно смотреть только на действия России, чтобы…".