Усі займаються дронами, й немає відповідальності – військовослужбовець ЗСУ

Мінстратегпром займається дронами, Міноборони займається дронами, Мінцифри займається дронами, Генштаб займається дронами, ще Укроборонпром займається дронами, і окремі відомства займаються дронами, і місцева влада займається дронами, і волонтери займаються дронами – і тому ніде немає персональної відповідальності.