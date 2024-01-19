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Усі займаються дронами, й немає відповідальності – військовослужбовець ЗСУ

Політика 11:24   19.01.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Усі займаються дронами, й немає відповідальності – військовослужбовець ЗСУ

Мінстратегпром займається дронами, Міноборони займається дронами, Мінцифри займається дронами, Генштаб займається дронами, ще Укроборонпром займається дронами, і окремі відомства займаються дронами, і місцева влада займається дронами, і волонтери займаються дронами – і тому ніде немає персональної відповідальності.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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Ви читали новину: «Усі займаються дронами, й немає відповідальності – військовослужбовець ЗСУ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінстратегпром займається дронами, Міноборони займається дронами, Мінцифри займається дронами, Генштаб займається дронами, ще Укроборонпром займається дронами, і окремі відомства займаються…".