Все занимаются дронами, и нет ответственности — военнослужаший ВСУ

Минстратегпром занимается дронами, Минобороны занимается дронами, Минцифры занимается дронами, Генштаб занимается дронами, еще «Укроборонпром» занимается дронами, и отдельные ведомства занимаются дронами, и местные власти занимаются дронами, и волонтеры занимаются дронами – и потому нигде нет персональной ответственности.