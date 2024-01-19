Все занимаются дронами, и нет ответственности — военнослужаший ВСУ
Фото: facebook Юрия Касьянова
Минстратегпром занимается дронами, Минобороны занимается дронами, Минцифры занимается дронами, Генштаб занимается дронами, еще «Укроборонпром» занимается дронами, и отдельные ведомства занимаются дронами, и местные власти занимаются дронами, и волонтеры занимаются дронами – и потому нигде нет персональной ответственности.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: дрони, дроны, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:24;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минстратегпром занимается дронами, Минобороны занимается дронами, Минцифры занимается дронами, Генштаб занимается дронами, еще «Укроборонпром» занимается дронами, и отдельные ведомства занимаются…".