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Все занимаются дронами, и нет ответственности — военнослужаший ВСУ

Политика 11:24   19.01.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Все занимаются дронами, и нет ответственности — военнослужаший ВСУ Фото: facebook Юрия Касьянова

Минстратегпром занимается дронами, Минобороны занимается дронами, Минцифры занимается дронами, Генштаб занимается дронами, еще «Укроборонпром» занимается дронами, и отдельные ведомства занимаются дронами, и местные власти занимаются дронами, и волонтеры занимаются дронами – и потому нигде нет персональной ответственности.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минстратегпром занимается дронами, Минобороны занимается дронами, Минцифры занимается дронами, Генштаб занимается дронами, еще «Укроборонпром» занимается дронами, и отдельные ведомства занимаются…".