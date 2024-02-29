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Якщо дати команду “фас!” в українській оборонці сидітимуть усі – Касьянов

Політика 11:47   29.02.2024
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Якщо дати команду “фас!” в українській оборонці сидітимуть усі – Касьянов

Ніхто в українській оборонці не може бути білим і пухнастим. Якщо дати команду “фас!” – сидіти будуть усі. А якщо не сядуть, то підуть по світу, а їхні конструктори, інженери, електронники, програмісти згниють в окопах під Авдіївкою… Ніколас Кейдж у ролі “барона” наприкінці такого фільму б застрелився.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто в українській оборонці не може бути білим і пухнастим. Якщо дати команду “фас!” – сидіти будуть усі. А якщо…".