Якщо дати команду “фас!” в українській оборонці сидітимуть усі – Касьянов
Ніхто в українській оборонці не може бути білим і пухнастим. Якщо дати команду “фас!” – сидіти будуть усі. А якщо не сядуть, то підуть по світу, а їхні конструктори, інженери, електронники, програмісти згниють в окопах під Авдіївкою… Ніколас Кейдж у ролі “барона” наприкінці такого фільму б застрелився.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 11:47;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніхто в українській оборонці не може бути білим і пухнастим. Якщо дати команду “фас!” – сидіти будуть усі. А якщо…".