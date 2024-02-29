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Если дать команду «фас!» в украинской оборонке сидеть будут все — Касьянов

Политика 11:47   29.02.2024
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Если дать команду «фас!» в украинской оборонке сидеть будут все — Касьянов Фото: facebook Юрия Касьянова

Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду «фас!» – сидеть будут все. А если не сядут, то пойдут по миру, а их конструкторы, инженеры, электронщики, программисты сгниют в окопах под Авдеевкой… Николас Кейдж в роли «барона» в конце такого фильма застрелился бы.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду «фас!» – сидеть будут все. А если…".