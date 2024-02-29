Если дать команду «фас!» в украинской оборонке сидеть будут все — Касьянов
Фото: facebook Юрия Касьянова
Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду «фас!» – сидеть будут все. А если не сядут, то пойдут по миру, а их конструкторы, инженеры, электронщики, программисты сгниют в окопах под Авдеевкой… Николас Кейдж в роли «барона» в конце такого фильма застрелился бы.
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:47;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду «фас!» – сидеть будут все. А если…".