Если дать команду «фас!» в украинской оборонке сидеть будут все — Касьянов

Никто в украинской оборонке не может быть белым и пушистым. Если дать команду «фас!» – сидеть будут все. А если не сядут, то пойдут по миру, а их конструкторы, инженеры, электронщики, программисты сгниют в окопах под Авдеевкой… Николас Кейдж в роли «барона» в конце такого фильма застрелился бы.