Олаф Шольц дивує, а “Кинджал” може долетіти до Берліна – Чалий

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просто вже … дивує. Переймається, що їхні ракети “Таурус” можуть “у разі неправильного використання” долетіти до Москви. Так і російський “Кинджал” може долетіти до Берліна… А не буде постачання Україні “Таурусів” у необхідній кількості – будуть німці також самі воювати (не уникнуть прямого зіткнення, якщо такі зараз приймати недолугі політичні рішення).