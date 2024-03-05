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Олаф Шольц дивує, а “Кинджал” може долетіти до Берліна – Чалий

Політика 12:09   05.03.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Олаф Шольц дивує, а “Кинджал” може долетіти до Берліна – Чалий

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просто вже … дивує. Переймається, що їхні ракети “Таурус” можуть “у разі неправильного використання” долетіти до Москви. Так і російський “Кинджал” може долетіти до Берліна… А не буде постачання Україні “Таурусів” у необхідній кількості – будуть німці також самі воювати (не уникнуть прямого зіткнення, якщо такі зараз приймати недолугі політичні рішення).

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Канцлер Німеччини Олаф Шольц просто вже … дивує. Переймається, що їхні ракети “Таурус” можуть “у разі неправильного використання” долетіти до…".