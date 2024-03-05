Олаф Шольц удивляет, а «Кинжал» может долететь до Берлина — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Канцлер Германии Олаф Шольц просто уже… удивляет. Обеспокоен, что их ракеты «Таурус» могут «в случае неправильного использования» долететь до Москвы. Так и российский «Кинжал» может долететь до Берлина… А не будет поставки Украине «Таурусов» в необходимом количестве – будут немцы тоже сами воевать (не избежат прямого столкновения, если такие сейчас принимать бестолковые политические решения).
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: ракети, чалый, Шольц;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:09;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц просто уже… удивляет. Обеспокоен, что их ракеты «Таурус» могут «в случае неправильного использования» долететь до Москвы.…".