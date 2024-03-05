Олаф Шольц удивляет, а «Кинжал» может долететь до Берлина — Чалый

Канцлер Германии Олаф Шольц просто уже… удивляет. Обеспокоен, что их ракеты «Таурус» могут «в случае неправильного использования» долететь до Москвы. Так и российский «Кинжал» может долететь до Берлина… А не будет поставки Украине «Таурусов» в необходимом количестве – будут немцы тоже сами воевать (не избежат прямого столкновения, если такие сейчас принимать бестолковые политические решения).