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Олаф Шольц удивляет, а «Кинжал» может долететь до Берлина — Чалый

Мир 12:09   05.03.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Олаф Шольц удивляет, а «Кинжал» может долететь до Берлина — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Канцлер Германии Олаф Шольц просто уже… удивляет. Обеспокоен, что их ракеты «Таурус» могут «в случае неправильного использования» долететь до Москвы. Так и российский «Кинжал» может долететь до Берлина… А не будет поставки Украине «Таурусов» в необходимом количестве – будут немцы тоже сами воевать (не избежат прямого столкновения, если такие сейчас принимать бестолковые политические решения).

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Канцлер Германии Олаф Шольц просто уже… удивляет. Обеспокоен, что их ракеты «Таурус» могут «в случае неправильного использования» долететь до Москвы.…".