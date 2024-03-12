Путін – неадекватна людина – президент України Зеленський
Коли запитують, які цілі в Путіна… Він – неадекватна людина. Перша ціль – руйнація будь-яким методом України та всього живого, що в Україні є.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:33;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли запитують, які цілі в Путіна… Він – неадекватна людина. Перша ціль – руйнація будь-яким методом України та всього живого,…".