Путин — неадекватный человек — президент Украины Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Когда спрашивают, какие цели у Путина… Он неадекватный человек. Первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, Путин;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:33;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда спрашивают, какие цели у Путина… Он неадекватный человек. Первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что…".