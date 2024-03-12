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Путин — неадекватный человек — президент Украины Зеленский

Мир 11:33   12.03.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Путин — неадекватный человек — президент Украины Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Когда спрашивают, какие цели у Путина… Он неадекватный человек. Первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда спрашивают, какие цели у Путина… Он неадекватный человек. Первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что…".