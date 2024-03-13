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Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми не зупинимо його – Наусєда

Політика 12:05   13.03.2024
Гітанас Наусєда
президент Литви
Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми не зупинимо його – Наусєда

Ми маємо зміцнити нашу оборонно-промислову базу, збільшити виробництво та надати Україні всю необхідну військову підтримку, яка прокладе шлях до української перемоги. Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми його не зупинимо. Європейське лідерство в мобілізації підтримки для України є життєво важливим.

Автор: Гітанас Наусєда, президент Литви
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Гітанас Наусєда, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми маємо зміцнити нашу оборонно-промислову базу, збільшити виробництво та надати Україні всю необхідну військову підтримку, яка прокладе шлях до української…".