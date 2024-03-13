Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми не зупинимо його – Наусєда
Ми маємо зміцнити нашу оборонно-промислову базу, збільшити виробництво та надати Україні всю необхідну військову підтримку, яка прокладе шлях до української перемоги. Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми його не зупинимо. Європейське лідерство в мобілізації підтримки для України є життєво важливим.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, литва, науседа;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 12:05;
Кореспондент Гітанас Наусєда, президент Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми маємо зміцнити нашу оборонно-промислову базу, збільшити виробництво та надати Україні всю необхідну військову підтримку, яка прокладе шлях до української…".