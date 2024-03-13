Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми не зупинимо його – Наусєда

Ми маємо зміцнити нашу оборонно-промислову базу, збільшити виробництво та надати Україні всю необхідну військову підтримку, яка прокладе шлях до української перемоги. Кривавий режим Кремля не зупиниться, якщо ми його не зупинимо. Європейське лідерство в мобілізації підтримки для України є життєво важливим.