Кровавый режим Кремля не остановится, если мы не остановим его — Науседа

Мы должны укрепить нашу оборонно-промышленную базу, увеличить производство и предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, которая проложит путь к победе Украины. Кровавый режим Кремля не остановится, если мы не остановим его. Европейское лидерство в мобилизации поддержки Украине жизненно важно.