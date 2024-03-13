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Кровавый режим Кремля не остановится, если мы не остановим его — Науседа

Мир 12:05   13.03.2024
Гитанас Науседа
президент Литвы
Кровавый режим Кремля не остановится, если мы не остановим его — Науседа

Мы должны укрепить нашу оборонно-промышленную базу, увеличить производство и предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, которая проложит путь к победе Украины. Кровавый режим Кремля не остановится, если мы не остановим его. Европейское лидерство в мобилизации поддержки Украине жизненно важно.

Автор: Гитанас Науседа, президент Литвы
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Гитанас Науседа, президент Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы должны укрепить нашу оборонно-промышленную базу, увеличить производство и предоставить Украине всю необходимую военную поддержку, которая проложит путь к победе…".