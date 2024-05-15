Наступ на Харків – це блеф – керівник ЦПД РНБО

Росія прогнозовано починає качати тему “перемовин”. Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини… Але правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки – наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей… Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи та накопичення сил.