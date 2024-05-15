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Наступ на Харків – це блеф – керівник ЦПД РНБО

Події 11:56   15.05.2024
Андрій Коваленко
керівник ЦПД РНБО
Наступ на Харків – це блеф – керівник ЦПД РНБО Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Росія прогнозовано починає качати тему “перемовин”. Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини… Але правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки – наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей… Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи та накопичення сил.

Автор: Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія прогнозовано починає качати тему “перемовин”. Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг,…".