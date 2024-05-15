Наступление на Харьков — это блеф — руководитель ЦПД СНБО
Фото: Андрей Коваленко/instagram
Россия прогнозируемо начинает качать тему «переговоров». Заявление путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины… Но правда в том, что у россиян не хватает людей и техники – наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, оно невозможно, только действия в приграничье областей… Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 11:56;
Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия прогнозируемо начинает качать тему «переговоров». Заявление путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг,…".