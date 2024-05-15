Наступление на Харьков — это блеф — руководитель ЦПД СНБО

Россия прогнозируемо начинает качать тему «переговоров». Заявление путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины… Но правда в том, что у россиян не хватает людей и техники – наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, оно невозможно, только действия в приграничье областей… Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.