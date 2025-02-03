Захистити Україну без мобілізації неможливо – Сирський про ТЦК

Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме… Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і Український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. В ЗС України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів.