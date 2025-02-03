Защитить Украину без мобилизации невозможно — Сырский о ТЦК
Фото: Харьковский горсовет
Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо… Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации. В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто чтит украинских воинов.
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- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: мобилизация, сырский, тцк;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 11:46;
Корреспондент Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо… Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В…".