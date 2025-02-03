Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Защитить Украину без мобилизации невозможно — Сырский о ТЦК

Общество 11:46   03.02.2025
Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ
Защитить Украину без мобилизации невозможно — Сырский о ТЦК Фото: Харьковский горсовет

Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо… Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации. В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим. Благодарен всем, кто поддерживает Вооруженные Силы Украины, и каждому, кто чтит украинских воинов.

Автор: Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 февраля: смертельный пожар, отключения света
Новости Харькова — главное за 3 февраля: смертельный пожар, отключения света
03.02.2025, 10:35
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории
03.02.2025, 06:00
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
Масштабные укрытия строит враг на границе с Харьковщиной – военный ВСУ
03.02.2025, 09:36
Синегубов рассказал, как будут бороться с БпЛА и почему защита неба бесполезна
Синегубов рассказал, как будут бороться с БпЛА и почему защита неба бесполезна
03.02.2025, 10:56
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
02.02.2025, 12:00
ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
ОТГВ «Харьков»: 444 раза обстреляли оккупанты позиции ВСУ за сутки
03.02.2025, 11:45

Новости по теме:

13:14
Украинцев готовили к восстанию: СБУ сообщила о спецоперации на Харьковщине
14:20
Хвастался «связями» в ТЦК: в Харькове подозревают предпринимателя, что обещал
13:43
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
15:58
Бусификация в Харькове: почему закон не работает, как нужно – интервью нардепа
18:48
«Должны снять балаклавы»: комитеты ВР обсудили ситуацию с ТЦК, что дальше

Вы читали новость: «Защитить Украину без мобилизации невозможно — Сырский о ТЦК»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 11:46;

  • Корреспондент Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо… Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В…".