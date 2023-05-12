В стратосфере Земли ученые зафиксировали загадочные шумы

Гигантские воздушные шары поднялись на высоту более 21 км, чтобы записать звуки стратосферы Земли, – и микрофоны уловили некоторые неожиданные звуки, сообщили в CNN.

Стратосфера является вторым слоем атмосферы Земли, ее нижний уровень содержит озоновый слой, который поглощает и рассеивает ультрафиолетовое излучение Солнца. Разреженный сухой воздух стратосферы – это место, где реактивные самолеты и воздушные шары достигают максимальной высоты и относительно спокойный слой атмосферы редко нарушается турбулентностью.

Дэниел Боумен, главный научный сотрудник Национальной лаборатории Сандиа в Нью-Мексико, исследует в аспирантуре звуковой ландшафт стратосферы после того, как познакомился с низкочастотными звуками, которые генерировали вулканы. Это явление, известное как инфразвук, нельзя услышать человеческим ухом.

Боумен и его друзья раньше поднимали камеры на воздушных шарах, «чтобы сделать снимки черного неба наверху и Земли с высоты», и успешно построили свой воздушный шар на солнечных батареях. А на этот раз Боумен и его советник Джонатан Лис из Университета Северной Каролины, Чапел-Хилл «поняли, что в течение полувека никто не пытался разместить микрофоны на стратосферных шарах».

Воздушные шары могут поднимать датчики в два раза выше, чем могут летать коммерческие реактивные самолеты.

«На наших солнечных шарах мы записывали наземные и подземные химические взрывы, гром, столкновение океанских волн, воздушные винты, звуки города, запуски суборбитальных ракет, землетрясения и, возможно, даже грузовые поезда и реактивные самолеты», — сказал Боумен. – Мы также записали звуки, происхождение которых неизвестно».

Запись, опубликованная Боуменом с воздушного шара NASA, кружившего над Антарктидой, содержит инфразвук столкновения океанских волн, звучащий как непрерывный вздох. Но другие треск и шелест имеют неизвестное происхождение.

Солнечные воздушные шары уловили множество звуков во втором слое атмосферы Земли, включая соприкосновение океанских волн, а также звуки неустановленного происхождения.

В стратосфере «есть таинственные инфразвуковые сигналы, которые возникают несколько раз в час на некоторых маршрутах (воздушных шаров — прим. ред.), но источник их совершенно неизвестен», — сказал Боумен.

Разгадка таинственных звуков

Преимущество большой высоты, куда долетают воздушные шары, означает, что уровень шума ниже, а дальность обнаружения звуков увеличена — и вся Земля становится доступна к изучению. Но стратосфера – это суровая среда с резкими колебаниями температуры между теплом и холодом.

Сара Альберт, геофизик из национальных лабораторий Сандиа, исследовала «звуковой канал» — трубу, которая переносит звуки на большие расстояния через атмосферу — расположенную на изучаемых Боуменом высотах. На ее записях были зафиксированы запуски ракет и другие неизвестные звуки.

«Возможно, звук попадает в ловушку в канал и раздается вокруг, пока не станет полностью обезображенным», — сказал Боумен. – Но близок ли он и довольно тих (как участок турбулентности) или удален и громок (как дальний шторм), пока неясно».

Боумен и Альберт будут продолжать исследовать воздушный звуковой канал и попытаться определить, откуда происходит гул стратосферы — и почему одни устройства во время полета регистрируют их, а другие нет.

Боумен стремится понять звуковой ландшафт стратосферы и раскрыть ключевые особенности, например изменчивость по сезонам и местам.