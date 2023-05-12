У стратосфері Землі вчені зафіксували загадкові шуми
Гігантські повітряні кулі піднялися на висоту понад 21 км, щоб записати звуки стратосфери Землі, і мікрофони вловили деякі несподівані звуки, повідомили в CNN.
Стратосфера є другим шаром атмосфери Землі, і її нижній рівень містить озоновий шар, який поглинає та розсіює ультрафіолетове випромінювання Сонця. Розріджене сухе повітря стратосфери – це місце, де реактивні літаки та повітряні кулі досягають максимальної висоти, і відносно спокійний шар атмосфери рідко порушує турбулентність.
Деніел Боумен, головний науковий співробітник Національної лабораторії Сандіа в Нью-Мексико, досліджує в аспірантурі звуковий ландшафт стратосфери після того, як познайомився з низькочастотними звуками, які генерують вулкани. Це явище, відоме як інфразвук, не можна почути людським вухом.
Боумен і його друзі раніше піднімали камери на повітряних кулях, «щоб зробити знімки чорного неба вгорі та Землі далеко внизу», і успішно побудували власну сонячну кулю. А цього разу Боумен і його радник Джонатан Ліс з Університету Північної Кароліни, Чапел-Хілл «зрозуміли, що протягом півстоліття ніхто не намагався розмістити мікрофони на стратосферних кулях».
Повітряні кулі можуть піднімати датчики вдвічі вище, ніж можуть літати комерційні реактивні літаки.
«На наших повітряних кулях з сонячними батареями ми записували наземні та підземні хімічні вибухи, грім, зіткнення океанських хвиль, повітряні гвинти, звуки міста, запуски суборбітальних ракет, землетруси та, можливо, навіть вантажні потяги та реактивні літаки», — сказав Боумен. – Ми також записали звуки, походження яких невідоме».
Запис, опублікований Боуменом з повітряної кулі NASA, яка кружляла над Антарктидою, містить інфразвук зіткнення океанських хвиль, який звучить як безперервне зітхання. Але інші тріск і шелест мають невідоме походження.
Повітряні кулі з сонячними батареями вловили безліч звуків у другому шарі атмосфери Землі, включно зі стиканням океанських хвиль, а також звуки невстановленого походження.
У стратосфері «є таємничі інфразвукові сигнали, які виникають кілька разів на годину на деяких рейсах, але джерело їх абсолютно невідоме», — сказав Боумен.
Розгадка таємничих звуків
Перевага великої висоти, яку досягають повітряні кулі, означає, що рівень шуму нижчий, а дальність виявлення збільшена — і вся Земля доступна. Але повітряні кулі також викликають проблеми для дослідників. Стратосфера – це суворе середовище з різкими коливаннями температури між теплом і холодом.
Сара Альберт, геофізик із національних лабораторій Сандіа, дослідила «звуковий канал» — трубу, яка переносить звуки на великі відстані через атмосферу — розташовану на висотах, які вивчає Боумен. На її записах були зафіксовані запуски ракет та інші невідомі звуки.
«Можливо, звук потрапляє в пастку в канал і лунає навколо, поки не стане повністю спотвореним», — сказав Боумен. – Але чи він близький і досить тихий (як ділянка турбулентності) чи віддалений і гучний (як далекий шторм), поки неясно».
Боумен і Альберт продовжуватимуть досліджувати повітряний звуковий канал і намагатимуться визначити, звідки походить гул стратосфери — і чому одні польоти реєструють їх, а інші ні.
Боумен прагне зрозуміти звуковий ландшафт стратосфери та розкрити ключові особливості, як-от мінливість за сезонами та місцями.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 15:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гігантські повітряні кулі піднялися на висоту понад 21 км, щоб записати звуки стратосфери Землі, і мікрофони вловили деякі несподівані звуки, повідомили в CNN.".