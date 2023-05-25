Нью-Йорк может тонуть под собственным весом, потому что здания слишком тяжелые

Исследователи и ученые Геологической службы США подсчитали, что в городе Нью-Йорк масса 1’084’954 зданий в пяти районах равна 762 миллиардам кг, расположенных на площади 778 км², сообщает издание Live Science.

Исследователи говорят, что совокупный вес зданий Нью-Йорка может вызвать затопление мегаполиса. Однако могут быть и другие причины, почему город утонет, в частности, то, как земля продолжает смещаться по окончанию последнего ледникового периода более 10 000 лет назад, добавляют ученые.

Понимание того, как и почему такие районы, как Нью-Йорк, могут погружаться, помогает исследователям оценить риски наводнений, с которыми эти территории могут столкнуться в будущем из-за изменения климата. Ожидается, что уровень моря вдоль Атлантического побережья Северной Америки поднимется в 3-4 раза быстрее, чем в среднем по всему миру, отмечают исследователи.

«Повышение уровня моря в конце концов создаст проблему затопления в Нью-Йорке и во всем мире», — сказал Live Science ведущий автор исследования Том Парсонс, геофизик из Геологической службы США.

Данные GPS свидетельствуют о том, что нижний Манхэттен опускается со скоростью около 2,1 миллиметра в год.

Причина этого может быть естественна. Во время последнего ледникового периода гигантский лед покрывал большую часть планеты. Это привело к тому, что земля под ледовыми щитами опустилась, что, в свою очередь, привело к наклону краев суши. После того, как эти ледяные щиты растаяли, поднявшиеся вверх области теперь опускаются, что, согласно предварительным исследованиям, может привести к опусканию вдоль восточного побережья на 48-150 сантиметров до 2100 года.

Все здания погружаются в землю или немного «оседают» после того, как они построены, «даже построенные на твердой скале», сказал Парсонс. «Те, кто на более мягких почвах, осядут раньше и сильнее».

Ученые подсчитали, что масса 1084954 зданий в пяти районах Нью-Йорка равна 762 миллиарда кг, распределенных на территории 778 км². Затем они разработали компьютерные модели, чтобы увидеть, как весь этот вес может повлечь за собой погружение на различных грунтах.

Спутниковые данные показали, что средняя скорость просадки по городу составляет 1-2 мм в год. Тем не менее, ученые также обнаружили, что некоторые части города демонстрируют гораздо большие темпы просадки.

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