Нью-Йорк може потонути під власною вагою, тому що будівлі занадто важкі

Дослідники та вчені Геологічної служби США підрахували, що у місті Нью-Йорк маса 1’084’954 будівель у п’яти районах дорівнює 762 мільярдам кг, які розташовані на площі 778 км², повідомляє видання Live Science .

Дослідники кажуть, що сукупна вага будівель Нью-Йорка може спричинити затоплення мегаполісу. Проте можуть бути й інші причини, чому місто потоне, зокрема те, як земля продовжує зміщуватися після закінчення останнього льодовикового періоду понад 10 000 років тому, додають вчені.

Розуміння того, як і чому такі райони, як Нью-Йорк, можуть занурюватися, допомагає дослідникам оцінити ризики повеней, з якими ці території можуть зіткнутися в майбутньому через зміну клімату . Очікується, що рівень моря вздовж Атлантичного узбережжя Північної Америки підніметься в 3-4 рази швидше, ніж у середньому по всьому світу, відзначають дослідники.

«Підвищення рівня моря врешті-решт створить проблему затоплення в Нью-Йорку та в усьому світі», — сказав Live Science провідний автор дослідження Том Парсонс , геофізик з Геологічної служби США.

Дані GPS свідчать про те, що нижній Манхеттен опускається зі швидкістю приблизно 2,1 міліметра на рік.

Причина цього може бути природною. Під час останнього льодовикового періоду гігантська крига покривала більшу частину планети. Це призвело до того, що земля безпосередньо під льодовими щитами опустилася, що, у свою чергу, призвело до нахилу країв суші. Після того, як ці крижані щити розтанули, області, які піднялися вгору, тепер опускаються, що, за попередніми дослідженнями , може призвести до опускання вздовж східного узбережжя на 48-150 сантиметрів до 2100 року.

Також усі будівлі занурюються в землю або трохи «осядуть» після того, як вони будуть побудовані, «навіть ті, що побудовані на твердій скелі», сказав Парсонс. «Ті, хто на більш м’яких ґрунтах, осядуть більше».

Вчені підрахували, що маса 1 084 954 будівель у п’яти районах Нью-Йорка дорівнює 762 мільярди кг, розподілених на території 778 км². Потім вони розробили комп’ютерні моделі, щоб побачити, як вся ця вага може спричинити занурення на різноманітних ґрунтових умовах.

Супутникові дані показали, що середня швидкість осідання по місту становить 1-2 мм на рік. Тим не менш, вчені також виявили, що деякі частини міста демонструють набагато більші темпи осідання.