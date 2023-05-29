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«Земля – плоская». Политик-республиканец из США ненавидит глобусы

Мир 18:35   29.05.2023
Оксана Якушко
«Земля – плоская». Политик-республиканец из США ненавидит глобусы

Кендисс Тейлор, глава Республиканской партии Джорджии и пылкая поклонница Дональда Трампа, утверждает, что «глобусы везде» — это промывание обществу мозгов, чтобы заставить их считать, что Земля круглая, сообщает Gizmodo. 

Кандисс Тейлор, окружной глава Республиканской партии в Джорджии, утверждала, что Земля плоская в своем подкасте «Иисус, оружие и дети» вместе с коллегами-плоскоземельцами.

Все трое обсуждали так называемые доказательства, которые, по их словам, подтверждают их веру в то, что Земля не круглая, как это доказано наукой.

Ответы Тейлор привлекают внимание, потому что теперь она является политической фигурой — ее избрали на должность только в эти выходные. В подкасте политик утверждала, что продающиеся в магазинах глобусы подтверждают ее убеждения о плоской Земле.

«Везде глобусы – сказала Тейлор, – я включаю телевизор, на заднем плане глобусы… Везде глобусы. Вы видите их постоянно. Мои дети будут как «Мама, глобус, глобус, глобус, глобус». Это то, что они делают, чтобы промыть мозги».

Она добавила: «Для меня, если это не сговор. Если это правда, почему ты так настаиваешь, куда бы я ни пошла? В каждом магазине вы приобретаете глобус, всюду глобусы. Каждый фильм, каждое телешоу, СМИ – почему? Все чаще я думаю, что это бессмысленно».

Подкаст Тейлора разместили на YouTube, что заставило сайт опубликовать комментарий из Википедии о том, что утверждение о плоской Земле «является архаической и научно опровергнутой концепцией…».

Тейлор, которая в прошлом году баллотировалась на пост губернатора Джорджии, пыталась использовать теории заговора бывшего президента Дональда Трампа, когда он проиграл выборы 2020 года, аналогично утверждая, что выборы были сфальсифицированы после того, как она проиграла праймериз, получив лишь 3% голосов.

Однако она не заявила о фальсификации избирательного процесса, когда ее избрали главой первого округа Джорджии.

Тейлор использовала свою кампанию 2022, чтобы продвигать дополнительные фальшивые теории заговора, утверждая, что лидеры Республиканской партии были тайными коммунистами, а демократы — сатанинскими педофилами.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 18:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кендисс Тейлор, глава Республиканской партии Джорджии и пылкая поклонница Дональда Трампа, утверждает, что «глобусы везде» — это промывание обществу мозгов, чтобы заставить их считать, что Земля круглая, сообщает Gizmodo. ".