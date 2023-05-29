«Земля – пласка». Політикиня-республіканець з США ненавидить глобуси

Кендісс Тейлор, голова Республіканської партії Джорджії та палка шанувальниця Дональда Трампа, стверджує, що «глобуси скрізь» – це промивання суспільству мізків, щоб змусити їх вважати, що Земля кругла, повідомляє Gizmodo .

Кандісс Тейлор, окружний голова Республіканської партії у Джорджії, стверджує, що Земля плоска у своєму підкасті «Ісус, зброя та діти» разом із колегами-плоскоземельцями.

Всі троє обговорювали так звані докази, які, за їхніми словами, підтверджують їхню віру в те, що Земля не кругла, як це доведено наукою.

Відповіді Тейлор привертають увагу, тому що тепер вона є політичною фігурою – її обрали на посаду лише цими вихідними. У підкасті політик стверджувала, що глобуси, що продаються в магазинах, підтверджують її переконання про пласку Землю.

«Скрізь глобуси – сказала Тейлор, – я вмикаю телевізор, на задньому плані глобуси… Скрізь глобуси. Ви бачите їх постійно. Мої діти будуть як “Мама, глобус, глобус, глобус, глобус”. Це те, що вони роблять, щоб промити мозок».

Вона додала: «Для мене, якщо це не змова. Якщо це правда, чому ти так наполягаєш, куди б я не пішла? У кожному магазині ви купуєте глобус, усюди глобуси. Кожен фільм, кожне телешоу, ЗМІ – чому? Все частіше я думаю, що це безглуздо».

Підкаст Тейлор розмістили на YouTube, що змусило сайт опублікувати коментар з Вікіпедії про те, що твердження про пласку Землю «є архаїчною та науково спростованою концепцією…».

Тейлор, яка торік балотувалася на посаду губернатора Джорджії, намагалася використати теорію змови колишнього президента Дональда Трампа, коли він програв вибори 2020 року, аналогічно стверджуючи, що вибори були сфальсифіковані після того, як вона програла праймеріз, отримавши лише 3% голосів.

Проте вона не заявила про фальшування виборчого процесу, коли її обрали головою першого округу Джорджії.

Тейлор використала свою кампанію 2022 року, щоб просувати додаткові фальшиві теорії змови, стверджуючи, що лідери Республіканської партії були таємними комуністами, а демократи — сатанинськими педофілами.