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Сундук, полный сладостей и денег, подбросили в детский приют в Польше (фото)

Мир 15:43   03.07.2023
Оксана Якушко
Сундук, полный сладостей и денег, подбросили в детский приют в Польше (фото) Фото Krosno112.pl

В Польше, в городке Длуге (Подкарпатское воеводство), неизвестный мужчина оставил возле приюта огромный металлический сундук, где были сладости и 100 тысяч злотых, сообщает Krosno112.pl.

Фото Krosno112.pl.

Субботним утром, около 7 часов утра, 1 июля перед дверями Дома ребенка им. Януша Корчака в местечке Длуге неизвестный мужчина оставил большой металлический сундук. Таинственного благодетеля заметил дежурный воспитатель. Он попытался пообщаться с незнакомцем, но тот быстро ушел.

Фото Krosno112.pl.

Большой сундук был сделан полностью из металла, обмотан толстой цепью и имел кодовый замок, а на нем была записка с надписью «Пожалуйста, не бойтесь. Содержимое – пожертвование, ничего опасного».

Сцена выглядела как из фильма, но ситуация вызывала беспокойство, и из соображений безопасности сотрудники детдома сообщили руководству заведения и позвонили в полицию.

Фото Krosno112.pl.

Тогда в редакцию местной газеты обратился неизвестный, который коротко описал ситуацию и сообщил код замка: 7777. Хотя действие все еще казалось очень странным, журналисты позвонили директору заведения и назвали код.

Фото Krosno112.pl.

Правоохранители открыли сундук, используя код, предоставленный по телефону. Тот оказался правильным, и в сундук, как выяснилось, был до отказа наполнен конфетами и банкнотами на общую сумму 100 000 злотых.

Фото Krosno112.pl.

Кто благотворитель, пока неизвестно. Сейчас деньги хранят в надежном месте, но не под стражей полиции. Их обязательно потратят на нужды детского дома и его ребят.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Польше, в городке Длуге (Подкарпатское воеводство), неизвестный мужчина оставил возле приюта огромный металлический сундук, где были сладости и 100 тысяч злотых, сообщает Krosno112.pl.".