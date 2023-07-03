Скриню, повну солодощів і грошей, підкинули у сиротинець у Польщі (фото)

У Польщі, у містечку Длуге (Підкарпатське воєводство), невідомий чоловік залишив біля сиротинцю величезну металеву скриню, де були солодощі та 100 тисяч злотих, повідомляє Krosno112.pl .

Суботнього ранку, близько 7 години ранку, 1 липня перед дверима Будинку дитини ім. Януша Корчака у містечку Длуге невідомий чоловік залишив велику металеву скриню. Таємничого благодійника помітив черговий вихователь. Він спробував поспілкуватись з незнайомцем, але той швидко пішов.

Сцена виглядала як з фільму, але ситуація викликала занепокоєння, і з міркувань безпеки співробітники дитбудинку повідомили керівництво закладу і зателефонували до поліції.

Тоді до редакції місцевої газети звернулась невідома людина, яка коротко описала ситуацію та повідомила код замка: 7777. Хоча дія все ще видалася дуже дивною, журналісти зателефонували директору закладу і повідомили код.

Правоохоронці відкрили скриню, використавши код, наданий по телефону. Той виявився правильним, і після того, як поліцейський відкрив скриню, з’ясувалося, що вона була вщерть заповнена цукерками та банкнотами на загальну суму 100 000 злотих.

Хто є благодійником, наразі невідомо. Зараз гроші зберігають в надійному місці, але не під вартою поліції. Їх обов’язково витратять на потреби дитячого будинку та його вихованців.