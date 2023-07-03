Скриню, повну солодощів і грошей, підкинули у сиротинець у Польщі (фото)
У Польщі, у містечку Длуге (Підкарпатське воєводство), невідомий чоловік залишив біля сиротинцю величезну металеву скриню, де були солодощі та 100 тисяч злотих, повідомляє Krosno112.pl .
Суботнього ранку, близько 7 години ранку, 1 липня перед дверима Будинку дитини ім. Януша Корчака у містечку Длуге невідомий чоловік залишив велику металеву скриню. Таємничого благодійника помітив черговий вихователь. Він спробував поспілкуватись з незнайомцем, але той швидко пішов.
Сцена виглядала як з фільму, але ситуація викликала занепокоєння, і з міркувань безпеки співробітники дитбудинку повідомили керівництво закладу і зателефонували до поліції.
Тоді до редакції місцевої газети звернулась невідома людина, яка коротко описала ситуацію та повідомила код замка: 7777. Хоча дія все ще видалася дуже дивною, журналісти зателефонували директору закладу і повідомили код.
Правоохоронці відкрили скриню, використавши код, наданий по телефону. Той виявився правильним, і після того, як поліцейський відкрив скриню, з’ясувалося, що вона була вщерть заповнена цукерками та банкнотами на загальну суму 100 000 злотих.
Хто є благодійником, наразі невідомо. Зараз гроші зберігають в надійному місці, але не під вартою поліції. Їх обов’язково витратять на потреби дитячого будинку та його вихованців.
Читайте також: Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Скриню, повну солодощів і грошей, підкинули у сиротинець у Польщі (фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 15:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Польщі, у містечку Длуге (Підкарпатське воєводство), невідомий чоловік залишив біля сиротинцю величезну металеву скриню, де були солодощі та 100 тисяч злотих, повідомляє Krosno112.pl .".