Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Сотрудница аэропорта съела $300, украденные у туриста, назвав это шоколадом

Мир 14:51   02.10.2023
Оксана Якушко
Сотрудница аэропорта съела $300, украденные у туриста, назвав это шоколадом NYP

В Маниле сотрудница охраны аэропорта проглотила $300, которые она вытащила из кошелька китайского туриста. Украденная сумма равна месячной зарплате нарушительницы, сообщает NYP.

В аэропорту начали расследование после того, как в социальных сетях появилась видеозапись жадного пожирания денег. На видео офицер службы безопасности филиппинского аэропорта запихнула себе в рот пачку наличных в терминале 1 международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле 8 сентября.

Видеокамеры зафиксировали, как работница кладет предметы в рот, держа в руках бутылку воды, чтобы все это запить.

На допросе сотрудница отрицала, что украла наличные у пассажира, и утверждала, что она просто ела шоколад.

«Это не обычный способ есть шоколад, она продолжала ковыряться во рту», — отметили в полиции, добавив, что работница работает 7 лет и получает месячную зарплату в эквиваленте 281 доллара.

Мистер Ма. О Апласка, администратор Управления безопасности на транспорте, сказал, что кроме этой женщины еще три офицера службы безопасности идентифицированы как ее сообщники.

Также Апласка сообщил, что хотя это уже пятая зарегистрированная кража в аэропорту в 2023 году, это первый случай, когда офицер проглотил украденные наличные деньги.

После инцидента офицера отстранили. А руководство аэропорта заявило, что теперь уберут карманы с униформы офицеров безопасности, запретят им носить куртки и менять размещение дополнительных камер безопасности возле контрольно-пропускных пунктов.

Читайте также: Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
02.10.2023, 15:09

Новости по теме:

14:15
Двое офицеров охраны обворовывали пассажиров аэропорта, проходивших сканер
07:42
Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта
15:01
Пчелиный рой задержал рейс пассажирского самолета в США на три часа
20:58
Везла в багаже золотой пистолет. В аэропорту Сиднея арестовали американку
21:43
Свитан: Заход ВСУ в Белгород, Валуйки, Курскую и Ростовскую области оправдан

  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сотрудница аэропорта съела $300, украденные у туриста, назвав это шоколадом»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Маниле сотрудница охраны аэропорта проглотила $300, которые она вытащила из кошелька китайского туриста. Украденная сумма равна месячной зарплате нарушительницы, сообщает NYP.".