Сотрудница аэропорта съела $300, украденные у туриста, назвав это шоколадом

В Маниле сотрудница охраны аэропорта проглотила $300, которые она вытащила из кошелька китайского туриста. Украденная сумма равна месячной зарплате нарушительницы, сообщает NYP.

В аэропорту начали расследование после того, как в социальных сетях появилась видеозапись жадного пожирания денег. На видео офицер службы безопасности филиппинского аэропорта запихнула себе в рот пачку наличных в терминале 1 международного аэропорта имени Ниноя Акино в Маниле 8 сентября.

Видеокамеры зафиксировали, как работница кладет предметы в рот, держа в руках бутылку воды, чтобы все это запить.

На допросе сотрудница отрицала, что украла наличные у пассажира, и утверждала, что она просто ела шоколад.

«Это не обычный способ есть шоколад, она продолжала ковыряться во рту», — отметили в полиции, добавив, что работница работает 7 лет и получает месячную зарплату в эквиваленте 281 доллара.

Мистер Ма. О Апласка, администратор Управления безопасности на транспорте, сказал, что кроме этой женщины еще три офицера службы безопасности идентифицированы как ее сообщники.

Также Апласка сообщил, что хотя это уже пятая зарегистрированная кража в аэропорту в 2023 году, это первый случай, когда офицер проглотил украденные наличные деньги.

После инцидента офицера отстранили. А руководство аэропорта заявило, что теперь уберут карманы с униформы офицеров безопасности, запретят им носить куртки и менять размещение дополнительных камер безопасности возле контрольно-пропускных пунктов.