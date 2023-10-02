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Працівниця аеропорту з’їла $300, украдені у туриста, назвав це шоколадом

Події 14:51   02.10.2023
Оксана Якушко
Працівниця аеропорту з’їла $300, украдені у туриста, назвав це шоколадом

У Манілі співробітниця охорони аеропорту проковтнула $300, які вона витягла з гаманця китайського туриста. Вкрадена сума дорівнює місячній зарплатні порушниці, повідомляє NYP.

В аеропорту розпочали розслідування після того, як у соціальних мережах з’явився відеозапис жадібного пожирання грошей. На відео офіцер служби безпеки філіппінського аеропорту засунула собі в рот пачку готівки в терміналі 1 міжнародного аеропорту імені Ніноя Акіно в Манілі 8 вересня.

Відеокамери зафіксували, як робітниця кладе предмети до рота, тримаючи в руках пляшку води, щоб усе це запити.

На допиті співробітниця заперечувала, що вкрала готівку у пасажира, та стверджувала, що вона просто їла шоколад.

“Це не звичайний спосіб їсти шоколад, вона продовжувала колупатися в роті”, – зазначили в поліції, додавши, що працівниця працює 7 років і отримує місячну зарплату в еквіваленті 281 долар.

Містер Ма. О Апласка, адміністратор Управління безпеки на транспорті, сказав, що окрім цієї жінки ще трьох офіцерів служби безпеки ідентифіковали як її спільників.

Також Апласка повідомив, що хоча це вже п’ята зареєстрована крадіжка в аеропорту в 2023 році, це перший випадок, коли офіцер проковтнув вкрадену готівку.

Після інциденту співробітницю усунули. А керівництво аеропорту заявило, що тепер приберуть кишені з уніформи офіцерів безпеки, заборонять їм носити куртки і міняти розміщення додаткових камер безпеки біля контрольно-пропускних пунктів.

Читайте також: Двоє офіцерів охорони обкрадали пасажирів аеропорту, коли ті проходили сканер

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Манілі співробітниця охорони аеропорту проковтнула $300, які вона витягла з гаманця китайського туриста. Вкрадена сума дорівнює місячній зарплатні порушниці, повідомляє NYP.".