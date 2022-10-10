На Харьковщине уничтожили два российских танка с экипажами (видео)
На «освободителей» успешно поохотились воины 92 ОМБр. Стреляли по российским танкам на Харьковщине из украинского комплекса «Стугна-П».
«Минус два танка рф и «жареные асвабадители», — подписали опубликованное видео точной стрельбы по живым мишеням на странице 22-го отдельного мотопехотного батальона в составе 92 ОМБр в facebook.
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Защитники Харьковщины отметили, что «успешно нанесли огневое поражение из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Они также пообещали не останавливаться на достигнутом: «Завтра будет еще, обещаем».Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 92 омбр, война, знищили, танк, уничтожили; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 16:53;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине уничтожили два российских танка с экипажами (видео)".