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На Харьковщине уничтожили два российских танка с экипажами (видео)

Происшествия 16:53   10.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине уничтожили два российских танка с экипажами (видео)

На «освободителей» успешно поохотились воины 92 ОМБр. Стреляли по российским танкам на Харьковщине из украинского комплекса «Стугна-П».

«Минус два танка рф и «жареные асвабадители», — подписали опубликованное видео точной стрельбы по живым мишеням на странице 22-го отдельного мотопехотного батальона в составе 92 ОМБр в facebook.

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Защитники Харьковщины отметили, что «успешно нанесли огневое поражение из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Они также пообещали не останавливаться на достигнутом: «Завтра будет еще, обещаем».

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 16:53;

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