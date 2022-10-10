На Харьковщине уничтожили два российских танка с экипажами (видео)

На «освободителей» успешно поохотились воины 92 ОМБр. Стреляли по российским танкам на Харьковщине из украинского комплекса «Стугна-П».

«Минус два танка рф и «жареные асвабадители», — подписали опубликованное видео точной стрельбы по живым мишеням на странице 22-го отдельного мотопехотного батальона в составе 92 ОМБр в facebook.

Защитники Харьковщины отметили, что «успешно нанесли огневое поражение из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Они также пообещали не останавливаться на достигнутом: «Завтра будет еще, обещаем».