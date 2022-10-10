На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)

На “освободителей” успішно полювали воїни 92 ОМБр. Стріляли по російських танках на Харківщині з українського комплексу “Стугна-П”.

“Мінус два танки Росії та “смажені асвабадітєлі”, – підписали опубліковане відео точної стрілянини по живих цілях на сторінці 22-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 92 ОМБр у Фейсбуці.

Захисники Харківщини зазначили, що “успішно нанесли вогневе ураження з українського протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Вони також пообіцяли не зупинятися на досягнутому: “Завтра буде ще, обіцяємо”.