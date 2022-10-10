Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)

Події 16:53   10.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)

На “освободителей” успішно полювали воїни 92 ОМБр. Стріляли по російських танках на Харківщині з українського комплексу “Стугна-П”.

“Мінус два танки Росії та “смажені асвабадітєлі”, – підписали опубліковане відео точної стрілянини по живих цілях на сторінці 22-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 92 ОМБр у Фейсбуці.

Читайте також:  92 ОМБр знищила ворожий танк разом із екіпажем (відео)

Захисники Харківщини зазначили, що “успішно нанесли вогневе ураження з українського протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Вони також пообіцяли не зупинятися на досягнутому: “Завтра буде ще, обіцяємо”.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

11:14
У МВС показали ексклюзивні кадри з розбитих позицій ЗС РФ на Харківщині
09:40
СБУ ліквідувала на Харківщині дві групи “вагнерівців” (відео)
08:22
Вдова загиблого на Харківщині військового звернулася із петицією до Президента
07:48
Бойові дії контрнаступу перемістилися з Харківщини на Луганщину
07:20
Противник не може зупинити контрнаступ на Харківському напрямку – Генштаб

Ви читали новину: «На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 16:53;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)".