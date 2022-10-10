На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)
На “освободителей” успішно полювали воїни 92 ОМБр. Стріляли по російських танках на Харківщині з українського комплексу “Стугна-П”.
“Мінус два танки Росії та “смажені асвабадітєлі”, – підписали опубліковане відео точної стрілянини по живих цілях на сторінці 22-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 92 ОМБр у Фейсбуці.
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Захисники Харківщини зазначили, що “успішно нанесли вогневе ураження з українського протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Вони також пообіцяли не зупинятися на досягнутому: “Завтра буде ще, обіцяємо”.Категорії: Події, Харків; Теги: 92 омбр, війна, знищили, танк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 16:53;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині знищили два російські танки з екіпажами (відео)".