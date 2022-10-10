Завтра транспорт в Харькове будет ходить по расписанию — Терехов
Если не будет новых обстрелов, то 11 октября общественный транспорт в Харькове будет ходить по расписанию, а коммунальные службы будут предоставлять все услуги, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Об этом около 21:30 сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Водоснабжение восстановлено, электроэнергия практически во многих районах Харькова тоже восстановлена. Есть еще отдельные микрорайоны, в которых продолжается еще сейчас подключение электроэнергии. Но в целом практически везде электроэнергия подана. Электроэнергия в метрополитен тоже подана, на трансформаторной подстанции тоже», — рассказал Терехов.
Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». Из-за отсуствия электроэнергии в Харькове не работал электротранспорт — троллейбусные и трамвайные маршруты компенсировали автобусными, а метрополитен использовался как укрытие.
Читайте также: Как будет работать метро в Харькове 11 октября
По состоянию на 19:30 в Харькове оставался обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда в области все потребители были уже со светом.Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, терехов, транспорт, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завтра транспорт в Харькове будет ходить по расписанию — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 22:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра транспорт в Харькове будет ходить по расписанию — Терехов".