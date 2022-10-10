Завтра транспорт в Харькове будет ходить по расписанию — Терехов

Если не будет новых обстрелов, то 11 октября общественный транспорт в Харькове будет ходить по расписанию, а коммунальные службы будут предоставлять все услуги, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Об этом около 21:30 сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Водоснабжение восстановлено, электроэнергия практически во многих районах Харькова тоже восстановлена. Есть еще отдельные микрорайоны, в которых продолжается еще сейчас подключение электроэнергии. Но в целом практически везде электроэнергия подана. Электроэнергия в метрополитен тоже подана, на трансформаторной подстанции тоже», — рассказал Терехов.

Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, сегодня враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения». Из-за отсуствия электроэнергии в Харькове не работал электротранспорт — троллейбусные и трамвайные маршруты компенсировали автобусными, а метрополитен использовался как укрытие.

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По состоянию на 19:30 в Харькове оставался обесточенным лишь частично Шевченковский район, тогда в области все потребители были уже со светом.