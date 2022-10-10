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Завтра транспорт у Харкові ходитиме за розкладом – Терехов

Суспільство 22:35   10.10.2022
Олена Нагорна
Завтра транспорт у Харкові ходитиме за розкладом – Терехов

Якщо не буде нових обстрілів, то 11 жовтня громадський транспорт у Харкові ходитиме за розкладом, а комунальні служби надаватимуть усі послуги, які забезпечують життєдіяльність міста.

Про це близько 21.30 повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Водопостачання відновлено, електроенергію практично в багатьох районах Харкова теж відновлено. Є ще окремі мікрорайони, в яких триває ще зараз підключення електроенергії. Але загалом практично всюди електроенергію подано. Електроенергія в метрополітен теж подана, на трансформаторній підстанції теж”, – розповів Терехов.

Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов,  сьогодні ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження». Через відсутність електроенергії в Харкові не працював електротранспорт – тролейбусні та трамвайні маршрути компенсували автобусними, а метрополітен використовувався як укриття.

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Станом на 19:30 у Харкові залишався знеструмленим лише частково Шевченківський район, тоді як в області усі споживачі були вже зі світлом.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 22:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра транспорт у Харкові ходитиме за розкладом – Терехов".