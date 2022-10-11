Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки

Пиротехники ГСЧС продолжают очищать деоккупированную территорию Харьковской области от взрывоопасных предметов.

Только за одни сутки чрезвычайники обнаружили и обезвредили 404 боеприпаса. 10 октября они обследовали более 26 гектаров территории, 5,8 километра ЛЭП в Изюмском районе, 13 километров железнодорожных путей и 1,79 километра газопроводов, сообщают в ГСЧС.

Всего с начала разминирования деоккупированных территорий региона уже обследовано более 900 гектаров, 147 километров автодорог, 124 километров ЛЭП, 50 километров железнодорожных путей и 109 километров газопроводов, где обнаружено и обезврежено около 21 тысячи взрывоопасных предметов.