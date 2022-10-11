Live
  • Среда 12.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки

Происшествия 18:38   11.10.2022
Елена Нагорная
Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки Фото: ГСЧС

Пиротехники ГСЧС продолжают очищать деоккупированную территорию Харьковской области от взрывоопасных предметов.

Только за одни сутки чрезвычайники обнаружили и обезвредили 404 боеприпаса. 10 октября они обследовали более 26 гектаров территории, 5,8 километра ЛЭП в Изюмском районе, 13 километров железнодорожных путей и 1,79 километра газопроводов, сообщают в ГСЧС.

Всего с начала разминирования деоккупированных территорий региона уже обследовано более 900 гектаров, 147 километров автодорог, 124 километров ЛЭП, 50 километров железнодорожных путей и 109 километров газопроводов, где обнаружено и обезврежено около 21 тысячи взрывоопасных предметов.

Читайте также: ГСЧС: «На Харьковщине враг заминировал фактически все объекты инфраструктуры»

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:10
Стала известна стоимость остановок-укрытий в Харькове
21:34
Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА
21:00
Отравление грибами: в сентябре уже попали в больницу трое жителей Харьковщины
20:02
В Харькове трамвай №8 два дня будет ходить по-другому
19:37
17 россиян и беларусов зарабатывали на Чугуевщине: их бизнес арестован

Вы читали новость: «Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки".