Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки
Фото: ГСЧС
Пиротехники ГСЧС продолжают очищать деоккупированную территорию Харьковской области от взрывоопасных предметов.
Только за одни сутки чрезвычайники обнаружили и обезвредили 404 боеприпаса. 10 октября они обследовали более 26 гектаров территории, 5,8 километра ЛЭП в Изюмском районе, 13 километров железнодорожных путей и 1,79 километра газопроводов, сообщают в ГСЧС.
Всего с начала разминирования деоккупированных территорий региона уже обследовано более 900 гектаров, 147 километров автодорог, 124 километров ЛЭП, 50 километров железнодорожных путей и 109 километров газопроводов, где обнаружено и обезврежено около 21 тысячи взрывоопасных предметов.
Читайте также: ГСЧС: «На Харьковщине враг заминировал фактически все объекты инфраструктуры»Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, разминирование, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 400 взрывоопасных предметов нашли на Харьковщине за сутки".