Понад 400 вибухонебезпечних предметів знайшли на Харківщині за добу

Піротехніки ДСНС продовжують очищати деокуповану територію Харківської області від вибухонебезпечних предметів.

Тільки за одну добу надзвичайники виявили та знешкодили 404 боєприпаси. 10 жовтня вони обстежили понад 26 гектарів території, 5,8 кілометра ЛЕП в Ізюмському районі, 13 кілометрів залізничних колій та 1,79 кілометра газопроводів, повідомляють у ДСНС.

Загалом із початку розмінування деокупованих територій регіону вже обстежено понад 900 гектарів, 147 кілометрів автошляхів, 124 кілометри ЛЕП, 50 кілометрів залізничних колій та 109 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено близько 21 тисячі вибухонебезпечних предметів.