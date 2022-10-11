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Пять приграничных населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:01   11.10.2022
Елена Нагорная
Пять приграничных населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

В течение суток противник обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань Харьковской области.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 19:01;

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