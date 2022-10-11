Пять приграничных населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
В течение суток противник обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань Харьковской области.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Читайте также: В МВД показали эксклюзивные кадры с разбитых позиций ВС РФ на ХарьковщинеКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять приграничных населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб".