П’ять прикордонних населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Протягом доби противник обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань Харківської області.
Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Читайте також: У МВС показали ексклюзивні кадри з розбитих позицій ЗС РФ на ХарківщиніКатегорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріли, сводка, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять прикордонних населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб".