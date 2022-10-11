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РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)

Происшествия 09:21   11.10.2022
Алексей Наумов
РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)

В ГСЧС сообщили, что утром 10 октября Купянск очередной раз оказался под ударом российской армии.

«Утром 10 октября враг в очередной раз нанес обстрел по жилому массиву города Купянска, в результате чего произошло три пожара. Горели три частных жилых дома, расположенных рядом на общей площади около 400 кв. м», — сообщили спасатели.

Пожар в Купянске 10 октября

Пожар тушили 20 бойцов ГСЧС, задействовали пять единиц техники.

Спасатели на месте пожара в Купянске 10 октября

«В 12:10 все пожары были полностью ликвидированы», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Руины частного дома в Купянске после обстрела 10 октября

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Последствия пожара в Купянске 10 октября

По информации спасателей, за прошедшие сутки из-за обстрелов на Харьковщине был только один пожар.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 09:21;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)".