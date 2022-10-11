РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)

В ГСЧС сообщили, что утром 10 октября Купянск очередной раз оказался под ударом российской армии.

«Утром 10 октября враг в очередной раз нанес обстрел по жилому массиву города Купянска, в результате чего произошло три пожара. Горели три частных жилых дома, расположенных рядом на общей площади около 400 кв. м», — сообщили спасатели.

Пожар тушили 20 бойцов ГСЧС, задействовали пять единиц техники.

«В 12:10 все пожары были полностью ликвидированы», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, за прошедшие сутки из-за обстрелов на Харьковщине был только один пожар.