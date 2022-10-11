РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)
В ГСЧС сообщили, что утром 10 октября Купянск очередной раз оказался под ударом российской армии.
«Утром 10 октября враг в очередной раз нанес обстрел по жилому массиву города Купянска, в результате чего произошло три пожара. Горели три частных жилых дома, расположенных рядом на общей площади около 400 кв. м», — сообщили спасатели.
Пожар тушили 20 бойцов ГСЧС, задействовали пять единиц техники.
«В 12:10 все пожары были полностью ликвидированы», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По информации спасателей, за прошедшие сутки из-за обстрелов на Харьковщине был только один пожар.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, обстрел, пожар; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 09:21;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)".