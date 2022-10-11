Live
  • Середа 12.10.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.55
    • 🟢

РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)

Події 09:21   11.10.2022
Олексій Наумов
РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)

У ДСНС повідомили, що вранці 10 жовтня Куп’янськ вкотре опинився під ударом російської армії.

“Вранці 10 жовтня ворог вкотре завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп’янськ, внаслідок чого сталося три пожежі. Горіли три приватні житлові будинки, розташовані поруч на загальній площі близько 400 кв. м”, – повідомили рятувальники.

Пожежа у Куп'янську 10 жовтня

Пожежу гасили 20 бійців ДСНС, задіяли п’ять одиниць техніки.

Рятувальники на місці пожежі у Куп'янську 10 жовтня

“О 12:10 усі пожежі було повністю ліквідовано”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Руины частного дома в Купянске после обстрела 10 октября

Читайте також:  Бойові дії контрнаступу перемістилися з Харківщини на Луганщину

Последствия пожара в Купянске 10 октября

За інформацією рятувальників, минулої доби через обстріл на Харківщині була одна пожежа.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

18:38
Понад 400 вибухонебезпечних предметів знайшли на Харківщині за добу
17:05
ДСНС: «На Харківщині ворог замінував фактично усі об’єкти інфраструктури»
11:49
Обстріл Харкова: у Холодногірському районі знайшли багато уламків ракет (фото)
08:49
Харків – з електрикою, Київ очікують віялові відключення
22:15
Ракетний обстріл Харківщини: відкрито кримінальне провадження (фото)

Ви читали новину: «РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 09:21;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)".