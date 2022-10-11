РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)
У ДСНС повідомили, що вранці 10 жовтня Куп’янськ вкотре опинився під ударом російської армії.
“Вранці 10 жовтня ворог вкотре завдав обстрілу по житловому масиву міста Куп’янськ, внаслідок чого сталося три пожежі. Горіли три приватні житлові будинки, розташовані поруч на загальній площі близько 400 кв. м”, – повідомили рятувальники.
Пожежу гасили 20 бійців ДСНС, задіяли п’ять одиниць техніки.
“О 12:10 усі пожежі було повністю ліквідовано”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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За інформацією рятувальників, минулої доби через обстріл на Харківщині була одна пожежа.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, обстріл, пожар; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 09:21;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ масовано обстріляла Куп’янськ: удар припав по приватному сектору (фото)".