За сутки на Харьковщине один раненый

О ситуации на Харьковщине сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 52-летний мужчина в Харьковском районе», — отметил Синегубов.

По его информации, за прошедшие сутки россияне наносили удары по населенным пунктам Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины. В Купянске обстрелом повреждены три частных дома, произошли пожары.

Также Синегубов отметил, что 10 октября враг целенаправленно бил ракетами С-300 по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения. На Харьковщине из-за этого без электричества осталась большая часть области. В данный момент энергоснабжение восстановлено, но в «Харьковоблэнерго» предупредили о возможных временных отключениях.