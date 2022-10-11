За сутки на Харьковщине один раненый
О ситуации на Харьковщине сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 52-летний мужчина в Харьковском районе», — отметил Синегубов.
По его информации, за прошедшие сутки россияне наносили удары по населенным пунктам Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковщины. В Купянске обстрелом повреждены три частных дома, произошли пожары.
Читайте также: РФ массированно обстреляла Купянск: удар пришелся по частному сектору (фото)
Также Синегубов отметил, что 10 октября враг целенаправленно бил ракетами С-300 по объектам инфраструктуры жизнеобеспечения. На Харьковщине из-за этого без электричества осталась большая часть области. В данный момент энергоснабжение восстановлено, но в «Харьковоблэнерго» предупредили о возможных временных отключениях.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, раненый, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине один раненый»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковщине один раненый".