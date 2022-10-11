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За добу на Харківщині один поранений

Події 10:21   11.10.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині один поранений

Про ситуацію на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка у Харківському районі”, – зазначив Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. У Куп’янську обстрілом пошкоджено три приватні будинки, сталися пожежі.

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Також Синєгубов зазначив, що 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури життєзабезпечення. На Харківщині через це без електрики залишилася більша частина області. Наразі енергопостачання відновлено, але в “Харківобленерго” попередили про можливі тимчасові відключення.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 10:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині один поранений".