За добу на Харківщині один поранений
Про ситуацію на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка у Харківському районі”, – зазначив Синєгубов.
За його інформацією, минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. У Куп’янську обстрілом пошкоджено три приватні будинки, сталися пожежі.
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Також Синєгубов зазначив, що 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури життєзабезпечення. На Харківщині через це без електрики залишилася більша частина області. Наразі енергопостачання відновлено, але в “Харківобленерго” попередили про можливі тимчасові відключення.Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, раненый, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині один поранений".