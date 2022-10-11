За добу на Харківщині один поранений

Про ситуацію на Харківщині повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 52-річного чоловіка у Харківському районі”, – зазначив Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. У Куп’янську обстрілом пошкоджено три приватні будинки, сталися пожежі.

Також Синєгубов зазначив, що 10 жовтня ворог цілеспрямовано бив ракетами С-300 по об’єктах інфраструктури життєзабезпечення. На Харківщині через це без електрики залишилася більша частина області. Наразі енергопостачання відновлено, але в “Харківобленерго” попередили про можливі тимчасові відключення.