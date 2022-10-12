Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил информацию о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины, расположенные близко к линии столкновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, под ударами оказались: Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Он также отметил, что на Харьковщине продолжается разминирование: за сутки ликвидировали 668 взрывоопасных предметов.

Отметим, что в сводке ГСЧС за сутки также нет информации о пожарах на Харьковщине, вызванных обстрелами, чего не было уже давно.