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Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА

Общество 09:20   12.10.2022
Оксана Горун
Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил информацию о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины, расположенные близко к линии столкновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, под ударами оказались: Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

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Он также отметил, что на Харьковщине продолжается разминирование: за сутки ликвидировали 668 взрывоопасных предметов.

Отметим, что в сводке ГСЧС за сутки также нет информации о пожарах на Харьковщине, вызванных обстрелами, чего не было уже давно.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 09:20;

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