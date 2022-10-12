Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил информацию о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.
«За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины, расположенные близко к линии столкновения и у границы с РФ в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. В частности, под ударами оказались: Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречная и Двуречное. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: «Есть танчик!»: защитники Харьковщины из 92 ОМБр уничтожили танк РФ (видео)
Он также отметил, что на Харьковщине продолжается разминирование: за сутки ликвидировали 668 взрывоопасных предметов.
Отметим, что в сводке ГСЧС за сутки также нет информации о пожарах на Харьковщине, вызванных обстрелами, чего не было уже давно.Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, пострадавшие, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавших от обстрелов на Харьковщине за сутки нет — ХОВА".