Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив інформацію про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з рф в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він також зазначив, що на Харківщині продовжується розмінування: за добу ліквідували 668 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що у зведенні ДСНС за добу також немає інформації про пожежі на Харківщині, спричинені обстрілами, чого не було вже давно.