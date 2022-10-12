В прокуратуре сообщили подробности об агенте ГРУ, пойманном на Харьковщине
Один из двух организаторов агентурной сети ГРУ в Харьковской области — 40-летний житель Чугуева, сообщили прокуроры.
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила подробности о задержанном СБУ агенте ГРУ на Харьковщине. Он был одним из организаторов целой сети, которая добывала для врага информацию о дислокации ВСУ и прицельно «охотилась» на HIMARS. Второго организатора — отца военнослужащего ВСУ — еще ищут. Его подельник — уже в СИЗО.
«40-летний житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали «высокую должность», когда регион будет полностью оккупирован военными страны-агрессора», — отметили в прокуратуре.
По данным прокуроров, самой главной задачей, которую ставили российские хозяева предателю, был поиск мест дислокации иностранной техники — в первую очередь, систем HIMARS.
«Он делал на картах необходимые отметки с нахождением украинских военных для последующей передачи российскому руководству», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Ранее в СБУ сообщили, что для сбора необходимой ГРУ информации предатели «в темную» использовали своих друзей, родных и знакомых, создав чаты в мессенджерах, где под видом «бытовых» разговоров узнавали необходимое.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГРУ, задержали, прокуратура, СБУ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 11:30;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокуратуре сообщили подробности об агенте ГРУ, пойманном на Харьковщине".