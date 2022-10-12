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В прокуратуре сообщили подробности об агенте ГРУ, пойманном на Харьковщине

Происшествия 11:30   12.10.2022
Алексей Наумов
В прокуратуре сообщили подробности об агенте ГРУ, пойманном на Харьковщине

Один из двух организаторов агентурной сети ГРУ в Харьковской области — 40-летний житель Чугуева, сообщили прокуроры.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила подробности о задержанном СБУ агенте ГРУ на Харьковщине. Он был одним из организаторов целой сети, которая добывала для врага информацию о дислокации ВСУ и прицельно «охотилась» на HIMARS. Второго организатора — отца военнослужащего ВСУ — еще ищут. Его подельник — уже в СИЗО.

«40-летний житель Чугуева помогал российской агентуре в проведении подрывной деятельности против Украины. За плодотворное сотрудничество ему обещали «высокую должность», когда регион будет полностью оккупирован военными страны-агрессора», — отметили в прокуратуре.

По данным прокуроров, самой главной задачей, которую ставили российские хозяева предателю, был поиск мест дислокации иностранной техники — в первую очередь, систем HIMARS.

«Он делал на картах необходимые отметки с нахождением украинских военных для последующей передачи российскому руководству», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Ранее в СБУ сообщили, что для сбора необходимой ГРУ информации предатели «в темную» использовали своих друзей, родных и знакомых, создав чаты в мессенджерах, где под видом «бытовых» разговоров узнавали необходимое.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 11:30;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокуратуре сообщили подробности об агенте ГРУ, пойманном на Харьковщине".