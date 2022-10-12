У прокуратурі повідомили подробиці про агента ГРУ, спійманого на Харківщині

Один із двох організаторів агентурної мережі ГРУ в Харківській області – 40-річний мешканець Чугуєва, повідомили прокурори.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила подробиці про затриманого СБУ агента ГРУ на Харківщині. Він був одним із організаторів цілої мережі, яка добувала для ворога інформацію про дислокацію ЗСУ та прицільно “полювала” на HIMARS. Другого організатора – батька військовослужбовця ЗСУ – ще шукають. Його спільник – вже в СІЗО.

“40-річний житель Чугуєва допомагав російській агентурі у провадженні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли “високу посаду”, коли регіон буде повністю окупований військовими країни-агресора”, – зазначили в прокуратурі.

За даними прокурорів, найголовнішим завданням, яке ставили російські господарі зраднику, був пошук місць дислокації іноземної техніки – насамперед систем HIMARS.

“Він робив на картах необхідні позначки зі знаходженням українських військових для подальшої передачі російському керівництву”, – пояснили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Раніше в СБУ повідомили, що для збору необхідної ГРУ інформації зрадники “в темну” використовували своїх друзів, рідних та знайомих, створивши чати в месенджерах, де під виглядом “побутових” розмов дізнавалися про необхідне.