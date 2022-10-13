Полицейских с деоккупированных территорий Харьковщины отправляют на Херсонщину
Сотрудников Нацполиции, которые первыми заходили в освобожденные города и села Харьковщины, сейчас переправляют в Херсонскую область, сообщил министр МВД Денис Монастырский.
Об этом Монастырский рассказал в эфире национального телемарафона 13 октября.
«Есть совершенно четкое видение, как работать, какие уже типичные проблемы, с которыми мы встречаемся. Поэтому на Херсонщину мы сейчас, например, направляем уже те группы полицейских, которые имели опыт на оккупированных территориях Харьковщины. Чтобы они уже, используя этот опыт, могли быстрее предоставлять услуги людям, потому что они сразу нуждаются в заботе и опеке о них», — сказал министр МВД.
По его информации, за прошедшие сутки и ночь пред ними полиция восстановила правопорядок в 339 освобожденных населенных пунктах Украины: в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. Там проживают более 80 тысяч жителей. Заработали 13 подразделений полиции.
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Монастырский отметил, что у людей на деоккупированных территориях возникает сразу множество вопросов, с которыми они обращаются к полицейским.
«Это восстановление документов, восстановление света и отопления… Сейчас назначают сразу глав военных администраций. И полиция. Это основная рабочая часть, которая общается с людьми, так как они совершают подворовой обход, собирают требования, проблемы, заявления от граждан и коммуницируют с другими органами, работающими на деоккупированных территориях», — пояснил Денис Монастырский.Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: звільнення, Монастырский, освобождение, полиция; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 10:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейских с деоккупированных территорий Харьковщины отправляют на Херсонщину".