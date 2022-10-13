Поліцейських із деокупованих територій Харківщини відправляють на Херсонщину

Співробітників Нацполіції, які першими заходили у звільнені міста та села Харківщини, зараз переправляють на Херсонщину, повідомив міністр МВС Денис Монастирський.

Про це Монастирський розповів у етері національного телемарафону 13 жовтня.

“Є абсолютно чітке бачення, як працювати, які вже типові проблеми, з якими ми зустрічаємося. Тому на Херсонщину ми зараз, наприклад, направляємо вже ті групи поліцейських, які мали досвід на деокупованих територіях Харківщини. Щоб вони вже, використовуючи цей досвід, могли швидше надавати послуги людям, тому що вони одразу потребують піклування та опіки про них”, – сказав міністр МВС.

За його інформацією, за минулу добу та ніч перед ними поліція відновила правопорядок у 339 звільнених населених пунктах України: у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. Там мешкають понад 80 тисяч мешканців. Запрацювали 13 підрозділів поліції.

Монастирський зазначив, що в людей на деокупованих територіях виникає одразу безліч питань, з якими вони звертаються до поліцейських.

“Це відновлення документів, відновлення світла та опалення. Зараз одразу призначають голови військових адміністрацій та поліція. Це основна робоча частина, яка спілкується з людьми, тому що вони здійснюють подворовий обхід, збирають вимоги, проблеми, заяви від громадян і комуні кують з іншими органами, які працюють на де окупованих територіях”, – пояснив Денис Монастирський.