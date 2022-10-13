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Рассекает по Харькову на инвалидной коляске с украинским флагом (сюжет)

Общество 08:23   13.10.2022
Артем Листопад
Павел Велицкий
Рассекает по Харькову на инвалидной коляске с украинским флагом (сюжет)

История 52-летнего харьковчанина, уже ставшего одним из символов военного Харькова, — в сюжете МГ «Объектив».

Владимира Сорочинского можно увидеть на улицах Харькова каждый день: и в непогоду, и под лучами солнца. Этот мужчина с начала войны разъезжает по городу на инвалидной коляске. А вместе с ним его постоянный атрибут – украинский флаг. Так, говорит, ободряет горожан и внушает патриотические настроения.

Дал себе слово, что не сниму, пока не закончится вся эта ерунда.

С сине-желтым флагом 52-летний мужчина рассекает по городу с марта. На инвалидной коляске он уже пять лет – потерял ногу из-за сахарного диабета. И столкнулся с проблемой: хотел много ездить, а на обычной коляске было слишком тяжело преодолевать километр за километром. Поэтому начал экспериментировать — собственноручно модернизировать свою коляску.

Владимир Сорочинский, харьковчанин

Знаете, как Менделееву таблица приснилась, вот такое же примерно и мне, когда я лежу на диване — и напротив стоит коляска без мотора. А могу сказать честно, даже два километра в одну сторону покрутить по ровной месности – это руки. Болит, отходишь потом дня четыре.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Харьковские оффроуд-гонщики доставляют «гуманитарку» по бездорожью (сюжет)

Теперь эта тюнингованная коляска разгоняется до 50 километров в час, а полного заряда хватает в среднем на три часа. Толкает ее мотор от электросамоката с помощью переднего колеса. Сюда же электрик по специальности и его товарищ добавили даже комплектующие от электромобиля BMW — из этих элементов собран аккумулятор для инвалидной коляски. Теперь же Владимира знает много горожан, большинство приветствует и фотографируется, но бывают и исключения.

Владимир Сорочинский, харьковчанин

Прокатываюсь, поздравляюсь. Один человек поздоровался, а потом слышу: а чего ты с ним здороваешься? Вот такое было. Но а так в основном все приветствуют: сигналят, в окна кричат. Можно с вами сфотографироваться? Я говорю: пожалуйста. А то мы, говорят, вас видим, а вы «Фигаро там, Фигаро тут».

Владимир родился в России, в Челябинской области. Там у него осталось много родственников. Не скрывает, с ними общается. Но добавляет: его родственники понимают, что действительно в Украине происходит. Знают, что Владимир разъезжает по городу с украинским флагом и даже поддерживают его в этом. Но возвращаться на малую родину мужчина не собирается.

Владимир Сорочинский, харьковчанин

Всю сознательную жизнь здесь живу, потому нет, только Украина. Говорят: приезжайте. Я не хочу, вот не знаю, что за убеждения у меня такие просыпаются, но я не хочу просто просто.

Владимир называет украинцев сильнейшей нацией и сам считает себя таковым. Своим примером, говорит, доказывает, что сдаваться никогда нельзя. И даже то, что остался без ноги, уже не считает для себя проблемой.

Владимир Сорочинский, харьковчанин

Надо не унывать, потому что ну что это такое? И друзья у меня такие есть, что все плохо. Я говорю: ты с руками, ты с ногами, займись чем-нибудь. Знаете, как люди уходят — и все. Потому надо держаться. Все равно мы самая сильная нация.

Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Артем Листопад, Павел Велицкий

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 08:23;

  • Корреспондент Артем Листопад, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рассекает по Харькову на инвалидной коляске с украинским флагом (сюжет)".