В течение суток враг обстреливал Волчанск, Двуречную и еще шесть сел — Генштаб
В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреливала из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы города Волчанск, поселка Двуречная, а также сел Стрелечья, Красное, Огурцово, Зеленое, Старица и Гряниковка.
Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
По ракетным обстрелам Харьковщины в публикации информации нет.
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В то же время сообщается, что враг нанес удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков, используя крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские беспилотники.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, сводка, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг обстреливал Волчанск, Двуречную и еще шесть сел — Генштаб".