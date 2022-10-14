В течение суток враг обстреливал Волчанск, Двуречную и еще шесть сел — Генштаб

В Харьковской области в течение суток армия РФ обстреливала из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы города Волчанск, поселка Двуречная, а также сел Стрелечья, Красное, Огурцово, Зеленое, Старица и Гряниковка.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

По ракетным обстрелам Харьковщины в публикации информации нет.

В то же время сообщается, что враг нанес удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков, используя крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские беспилотники.